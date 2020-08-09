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Espreso.tvМирВыборы в Беларуси: обнародованы результаты национального экзит-пола

Выборы в Беларуси: обнародованы результаты национального экзит-пола


фото: Reuters
Обнародованы результаты национального экзит-пола на выборах президента Беларуси

Об этом сообщает Белта .

По результатам экзит-пола действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка - Светлана Тихановская получила 6,8%. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос был проведен Молодежной лабораторией социологических исследований. Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопросы 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.

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