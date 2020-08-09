Выборы в Беларуси: обнародованы результаты национального экзит-пола

9 августа, 2020, 20:03

Обнародованы результаты национального экзит-пола на выборах президента Беларуси

Об этом сообщает Белта .

По результатам экзит-пола действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка - Светлана Тихановская получила 6,8%. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос был проведен Молодежной лабораторией социологических исследований. Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопросы 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.

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Напомним, в воскресенье, 9 августа 2020 года, проходит основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь. При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовали досрочно, а на Гомельщине - 54%.

Считается, что именно за счет процедуры досрочного голосования в конце концов и могут иметь место массовые фальсификации.

Еще с вечера люди в гражданском установили металлическую ограду вокруг Дворца профсоюзов и Дворца республики в Минске.

На въездах в Минск стоят бронеавтомобили. Силовики выборочно проверяют машины из других областей.

Лукашенко обещает оппозиции и тем, кто ее поддерживает, "ответ" в случае "провокаций".

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