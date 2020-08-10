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Espreso.tvМирВыборы в Беларуси: ЦИК обнародовал свои данные

Выборы в Беларуси: ЦИК обнародовал свои данные

За нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, а за Светлану Тихановську 9,9% избирателей

Об этом сообщила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на брифинге 10 августа.

По предварительным данным, Александр Лукашенко набрал 80,23%, Светлана Тихановська - 9,9%, кандидат Анна Конопацька набрала 1,68% голосов, кандидат Сергей Черечень - 1,13%, а кандидат Андрей Дмитриев - 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей. При этом явка на выборах составила 84,23%.

Окончательные данные будут предоставлены до конца недели.

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