Выборы в Беларуси: ЦИК обнародовал свои данные

10 августа, 2020, 10:02

За нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, а за Светлану Тихановську 9,9% избирателей

Об этом сообщила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на брифинге 10 августа.

По предварительным данным, Александр Лукашенко набрал 80,23%, Светлана Тихановська - 9,9%, кандидат Анна Конопацька набрала 1,68% голосов, кандидат Сергей Черечень - 1,13%, а кандидат Андрей Дмитриев - 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей. При этом явка на выборах составила 84,23%.