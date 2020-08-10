Выборы в Беларуси: ЦИК обнародовал свои данные
10 августа, 2020, 10:02
За нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, а за Светлану Тихановську 9,9% избирателей
Об этом сообщила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на брифинге 10 августа.
По предварительным данным, Александр Лукашенко набрал 80,23%, Светлана Тихановська - 9,9%, кандидат Анна Конопацька набрала 1,68% голосов, кандидат Сергей Черечень - 1,13%, а кандидат Андрей Дмитриев - 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей. При этом явка на выборах составила 84,23%.
Окончательные данные будут предоставлены до конца недели.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.
- Напомним, народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с якобы победой на выборах главы государства.
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