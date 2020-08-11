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Espreso.tvОбществоБайден призвал Лукашенко воздержаться от дальнейшего насилия

Байден призвал Лукашенко воздержаться от дальнейшего насилия


фото: reuters
Соперник президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден прокомментировал выборы в Беларуси и протесты в стране

В своей заявлении политик напомнил, что "демократия строится на простой концепции, согласно которой граждане имеют право избирать своих лидеров и влиять на будущее своей страны".

"После систематических репрессий авторитарного режима Александра Лукашенко в течение последних 26 лет граждане Беларуси требуют, чтобы их голоса были услышаны", - заявил Байден.

Он отметил, что все, что происходит на выборах в Беларуси и после них - "не соответствует поступкам политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах".

"Но благодаря отважным гражданам - журналистам, активистам и обычным людям, которые документировали эти экстраординарные события, - мы знаем правду о нападениях на демократию, осуществляемых режимом", - подчеркнул американский политик.

Байден выразил поддержку протестующим и призвал президента Беларуси Александра Лукашенко воздержаться от насилия.

"Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия. Моя администрация никогда не отклонится от защиты демократических принципов и прав человека, и мы будем работать с нашими демократическими союзниками и партнерами, чтобы выступить единым фронтом и требовать соблюдения этих прав ", - заявил Байден.

  • Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
  • Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.
  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановська - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
  • Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили г лава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
  • На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе началась забастовка , власти задержали десятки рабочих.
  • По сообщению белорусских СМИ, власти готовятся к новым протестам: убирают мусорные баки, скамейки и стягивают военную технику.

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