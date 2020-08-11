Байден призвал Лукашенко воздержаться от дальнейшего насилия

11 августа, 2020, 10:51

Соперник президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден прокомментировал выборы в Беларуси и протесты в стране

В своей заявлении политик напомнил, что "демократия строится на простой концепции, согласно которой граждане имеют право избирать своих лидеров и влиять на будущее своей страны".

"После систематических репрессий авторитарного режима Александра Лукашенко в течение последних 26 лет граждане Беларуси требуют, чтобы их голоса были услышаны", - заявил Байден.

Он отметил, что все, что происходит на выборах в Беларуси и после них - "не соответствует поступкам политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах".

"Но благодаря отважным гражданам - журналистам, активистам и обычным людям, которые документировали эти экстраординарные события, - мы знаем правду о нападениях на демократию, осуществляемых режимом", - подчеркнул американский политик.

Байден выразил поддержку протестующим и призвал президента Беларуси Александра Лукашенко воздержаться от насилия.

"Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия. Моя администрация никогда не отклонится от защиты демократических принципов и прав человека, и мы будем работать с нашими демократическими союзниками и партнерами, чтобы выступить единым фронтом и требовать соблюдения этих прав ", - заявил Байден.

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