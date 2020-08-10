Власти Беларуси готовятся к новым протестам: убирают мусорные баки, скамейки и стягивают военную технику

10 августа, 2020, 18:00

После выборов президента Беларуси в Минске и других городах готовятся к новому силовому разгону протестующих

Как сообщает TUT. BY и Euroradio, в Минске заметили колонну военной техники, которая двигалась в сторону центра города. В разных точках города заметили автозаки, водометы и автобусы с людьми.

По информации Telegram-канала NEXTA, в столице Беларуси убирают все мусорные контейнеры. "Власть сильно испугалась вчерашних баррикад, построенных жителями Минска из мусорных баков", - отмечается в сообщении.

В Пинске с улицы Ленина убрали все скамейки. В ходе столкновений с милицией в ночь на 10 августа протестующие использовали их для обороны.

В Гомеле запретили продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 17.00 10 августа до 8.00 11 августа 2020 года. Соответствующее решение было принято 10 августа Гомельским городским исполнительным комитетом.

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