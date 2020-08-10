Власти Беларуси готовятся к новым протестам: убирают мусорные баки, скамейки и стягивают военную технику
Как сообщает TUT. BY и Euroradio, в Минске заметили колонну военной техники, которая двигалась в сторону центра города. В разных точках города заметили автозаки, водометы и автобусы с людьми.
По информации Telegram-канала NEXTA, в столице Беларуси убирают все мусорные контейнеры. "Власть сильно испугалась вчерашних баррикад, построенных жителями Минска из мусорных баков", - отмечается в сообщении.
В Пинске с улицы Ленина убрали все скамейки. В ходе столкновений с милицией в ночь на 10 августа протестующие использовали их для обороны.
В Гомеле запретили продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 17.00 10 августа до 8.00 11 августа 2020 года. Соответствующее решение было принято 10 августа Гомельским городским исполнительным комитетом.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрания президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело раненые и задержанные.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе началась забастовка, власти задержали десятки рабочих.
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