Независимые опросы избирателей в Беларуси дают Тихановской 65-70%, Лукашенко - 15-16%. ЦИК назвал их "фальшивками"

9 августа, 2020, 20:51

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала "фальшивками" данные о неконтролируемых властью опросах настроений избирателей, опубликованных белорусскими Telegram-каналами

Накануне и в день голосования в соцсети опубликовали данные, согласно которым альтернативный кандидат Светлана Тихановская намного опережает действующего президента Александра Лукашенко, передает Еспресо.TV.

"Еxit poll проводится только в день выборов, то есть сегодня, так сложилось и принято. Поэтому все то, что навязывают избирателям как опрос, это обычная фальшивка", - цитирует Ермошину белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Публикация о данных опроса на выходе с участков во время предварительного голосования появилось 7 августа в аккаунте интернет-издания "Белорусский партизан". Согласно этой публикации, Александр Лукашенко набирает 16,1% голосов, альтернативный кандидат Светлана Тихановская - 64,9%, передает RFI.

Опрос был проведен 6 августа и включало ответы 15 450 человек на выходе с избирательных участков, отмечается в сообщении.

В день голосования другой канал в Telegram, "Современная Беларусь", даже схожие данные, собранные, как сообщается, 9 августа на основе опроса 58 500 человек.

"Проверить данные опросов в стране, где отсутствует социология, признанная профессиональным сообществом, не представляется возможным", - отмечают французские журналисты.

Напомним, государственный экзит-пол свидетельствует о якобы полной победе действующего президента Республики Беларусь. В соответствии с ним Александра Лукашенко поддержали 79,7% избирателей, Светлану Тихановскую - лишь 6,8%.

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