На сайте президента создали петицию о присвоении посмертно Героя Украины погибшим в ООС Илину, Журавлю и Красногрудю
Инициатором петиции о присвоении украинским военным звание Герой Украины выступила журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.
"Я написала петицию о присвоении звания" Героя Украины "(посмертно) Ярославу Журавлю, Дмитрию Красногрудю и Николаю Илину - это три героя, которые погибли в результате военного преступления РФ в Зайцево. Зеленский обещал" личный контроль ", мы его увидели. Теперь должны требовать , чтобы ребята получили награды ", - пояснила журналистка.
"Прошу наградить (посмертно) звание" Героя Украины "лейтенанта, разведчика тридцать пятой бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Илина и сержанта, разведчика 137 омпб тридцать пятой бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками от Зайцево ", - говорится в тексте петиции.
Петиция набрала более 100 голосов с момента обнародования.
- Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли из засады трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, погибшего 13 июля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцева
- 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
- 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
- В тот же день неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.
- В Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир")
- Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.
- 22 июля в Киеве попрощались с военным медиком Николаем Ильиным, убитым русскими оккупантами под Зайцевым.
- В пресс-центре ООС подтвердили , что погибший от ранения, который скрывался в "серой зоне" после засады россиян, сержант Сергей Журавель.
- В штабе ООС рассказали детали о погибшем медика и смерть раненого военного, которого не смогли эвакуировать с поля боя у Зайцево
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