На сайте президента создали петицию о присвоении посмертно Героя Украины погибшим в ООС Илину, Журавлю и Красногрудю

24 июля, 2020, 13:37

24 июля на сайте петиций к президенту появилась петиция о присвоении звания Герой Украины военным, погибшим под Зайцевым

Инициатором петиции о присвоении украинским военным звание Герой Украины выступила журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.

"Я написала петицию о присвоении звания" Героя Украины "(посмертно) Ярославу Журавлю, Дмитрию Красногрудю и Николаю Илину - это три героя, которые погибли в результате военного преступления РФ в Зайцево. Зеленский обещал" личный контроль ", мы его увидели. Теперь должны требовать , чтобы ребята получили награды ", - пояснила журналистка.

"Прошу наградить (посмертно) звание" Героя Украины "лейтенанта, разведчика тридцать пятой бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Илина и сержанта, разведчика 137 омпб тридцать пятой бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками от Зайцево ", - говорится в тексте петиции.

Петиция набрала более 100 голосов с момента обнародования.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли из засады трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, погибшего 13 июля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцева

16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.

17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.

В тот же день неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.

В Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир")

Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.

22 июля в Киеве попрощались с военным медиком Николаем Ильиным, убитым русскими оккупантами под Зайцевым.

В пресс-центре ООС подтвердили , что погибший от ранения, который скрывался в "серой зоне" после засады россиян, сержант Сергей Журавель.

В штабе ООС рассказали детали о погибшем медика и смерть раненого военного, которого не смогли эвакуировать с поля боя у Зайцево

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb