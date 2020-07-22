В Киеве проходит церемония прощания с доктором Николаем Ильиным, которого убили оккупанты под Зайцевым

22 июля, 2020, 11:29

В Соборе Святого Александра прощаются с военным медиком Николаем Ильиным, убитым российскими оккупантами под Зайцевым

Об этом сообщает Укринформ .

Собратья пришли почтить погибшего. Церемония продлится до 13.00.

Сержант Ильин родился в 1984 году в Беларуси. В 2006 приехал в Эстонию и имел статус беженца. 2016 получил эстонское гражданство.

Ильин проходил военную службу в подразделении ВСУ на законных основаниях. Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого.

16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.

17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.

17 июля неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.

17 июля во Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевой.

Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.