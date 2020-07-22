В Киеве проходит церемония прощания с доктором Николаем Ильиным, которого убили оккупанты под Зайцевым
22 июля, 2020, 11:29
В Соборе Святого Александра прощаются с военным медиком Николаем Ильиным, убитым российскими оккупантами под Зайцевым
Об этом сообщает Укринформ .
Собратья пришли почтить погибшего. Церемония продлится до 13.00.
Сержант Ильин родился в 1984 году в Беларуси. В 2006 приехал в Эстонию и имел статус беженца. 2016 получил эстонское гражданство.
Ильин проходил военную службу в подразделении ВСУ на законных основаниях. Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу.
- Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого.
- 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
- 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
- 17 июля неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.
- 17 июля во Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевой.
- Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.
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