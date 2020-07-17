Российские оккупанты третий день не дают провести розыск раненого после засады на эвакуационную группу, - штаб ООС

17 июля, 2020, 12:31

17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево!!!" - говорится в сообщении.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности, по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия.

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Отмечается, что УС СЦКК в очередной раз настаивает на проведение самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты. "УС СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом" , - добавили в штабе ООС. Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого

По состоянию на 14 июля, тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя возле Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали немцы

14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны , соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ

16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.

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