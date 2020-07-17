Российские оккупанты третий день не дают провести розыск раненого после засады на эвакуационную группу, - штаб ООС
Об этом сообщил пресс-центр ООС.
"Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево!!!" - говорится в сообщении.
Украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности, по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия.
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Отмечается, что УС СЦКК в очередной раз настаивает на проведение самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.
"УС СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом" , - добавили в штабе ООС.
- Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого
- По состоянию на 14 июля, тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя возле Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали немцы
- 14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны , соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ
- 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
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