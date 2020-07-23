Оккупанты изъяли органы и элементы патронов из тела погибшего медика под Зайцевым, - штаб ООС

23 июля, 2020, 15:53

В штабе ООС рассказали детали о погибшем медике и смерти раненого военного, которого не смогли эвакуировать с поля боя возле Зайцевого

Об этом сообщает ВВС Украина .

13 июля при попытке эвакуации погибшего разведчика в "серой зоне" возле Зайцевого обстреляли группу, которая должна была забрать тело. На поле боя остался раненый сержант.

Также в штабе сообщили подробности возвращения тел. Тела погибших на момент передачи имели необратимые трупные изменения, а сами погибшие были без формы.

Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали.

"Кроме того, установить, из какого оружия был убит военного медика, по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении командования.

Там также сообщают, что группа эвакуации обнаружила российскую мину ПОМ-2.

"Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливают дистанционно, она имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов", - говорится в ответе пресс-службы ООС.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли из засады трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, погибшего 13 июля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого

16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.

17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.

В тот же день неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.

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Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего возле Зайцевого медика-сержанта Николая Илина.

22 июля в Киеве попрощались с военным медиком Николаем Ильиным, убитым российскими оккупантами под Зайцевым.

В пресс-центре ООС подтвердили , что погибший от ранения, который скрывался в "серой зоне" после засады россиян, сержант Сергей Журавель.