Тело погибшего под Зайцевым медика идентифицировано, - штаб ООС

20 июля, 2020, 15:47

Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Илина

Об этом сообщили в штабе ООС.

"Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин", - говорится в заявлении.

В штабе также подтвердили, что погибший был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВСУ на законных основаниях.

Прощание с погибшим медиком состоится в 10:00 в среду, 22 июля, в соборе святого Александра в Киеве.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве возле Зайцевого

16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.

17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.

17 июля неизвестное тело передали на контролируемую Украиной территорию.

17 июля во Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевого.