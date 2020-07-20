Тело погибшего под Зайцевым медика идентифицировано, - штаб ООС
20 июля, 2020, 15:47
Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Илина
Об этом сообщили в штабе ООС.
"Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин", - говорится в заявлении.
В штабе также подтвердили, что погибший был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВСУ на законных основаниях.
Прощание с погибшим медиком состоится в 10:00 в среду, 22 июля, в соборе святого Александра в Киеве.
- Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве возле Зайцевого
- 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
- 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
- 17 июля неизвестное тело передали на контролируемую Украиной территорию.
- 17 июля во Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевого.
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