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Espreso.tvОбществоСтало известно имя разведчика, который 13 июля погиб от взрыва мины под Зайцевым

Стало известно имя разведчика, который 13 июля погиб от взрыва мины под Зайцевым

16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил Украины.

"13 июля, во время выполнения боевого задания в районе Операции объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью наш боевой собрат - лейтенант КРАСНОГРУДЬ Дмитрий Анатольевич. Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего ", - говорится в сообщении.

  • Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцева
  • По состоянию на 14 июля, тело военного медика и боец, которые 13 июля попало в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя вблизи зайцев, а тело военного, которое имели эвакуировать, забрали немцы
  • 14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны , соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ

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