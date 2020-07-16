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Espreso.tvОбществоУбийство медика на Донбассе: Эстония подтвердила гибель ее гражданина

Убийство медика на Донбассе: Эстония подтвердила гибель ее гражданина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС

Об этом сообщает портал ERR.

"13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе", - сказал Рейнсалу.

Он сообщил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации.

"Он (погибший, - ред.) приехал в Эстонию в 2006 году как стипендиат в рамках проекта и имел статус беженца", - сказал Рейнсалу, уточнив, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое получил, поэтому отказался от белорусского гражданства.

По словам Рейнсалу, статус и роль мужчины в военных действиях на Донбассе украинская власть еще уточняет.

"В Эстонии действует принцип: граждане страны могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр, добавив, что, по его информации, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

  • Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого.
  • По состоянию на 14 июля, тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя вблизи Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты.
  • 14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ
  • 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
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