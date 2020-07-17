В Донецкой области похоронили бойца ООС, который подорвался на взрывном устройстве 13 июля
17 июля, 2020, 22:24
17 июля в Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевого
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Офицер воевал почти с самого начала вооруженной агрессии России.
До службы в морской пехоте служил в 93-й ОМБр ""Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. После окончания контракта с бригадой вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
- Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого
- По состоянию на 14 июля, тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя вблизи Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты
- 14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны , соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ
- 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
- 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
- 17 июля тело неизвестное тело передали на контролируемую Украиной территорию.
- В штабе ООС заявили, что четких доказательств того, что тело, которое п ередалы боевики - убитый медик, - нет.
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