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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области похоронили бойца ООС, который подорвался на взрывном устройстве 13 июля

В Донецкой области похоронили бойца ООС, который подорвался на взрывном устройстве 13 июля


фото: facebook.com/pressjfo.news
17 июля в Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевого

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Офицер воевал почти с самого начала вооруженной агрессии России.
 
До службы в морской пехоте служил в 93-й ОМБр ""Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. После окончания контракта с бригадой вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты.
 
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
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  • Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого
  • По состоянию на 14 июля, тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя вблизи Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты
  • 14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны , соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ
  • 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
  • Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
  • 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
  • 17 июля тело неизвестное тело передали на контролируемую Украиной территорию.
  • В штабе ООС заявили, что четких доказательств того, что тело, которое п ередалы боевики - убитый медик, - нет.
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