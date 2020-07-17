В Донецкой области похоронили бойца ООС, который подорвался на взрывном устройстве 13 июля

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Офицер воевал почти с самого начала вооруженной агрессии России.

До службы в морской пехоте служил в 93-й ОМБр ""Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. После окончания контракта с бригадой вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты.