Засада россиян 13 июля: в ООС назвали имя погибшего от ранения разведчика

22 июля, 2020, 18:23

В пресс-центре ООС подтвердили, что погибший от ранения, который скрывался в "серой зоне" после засады россиян, сержант Сергей Журавель

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"После проведенной процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое 21 июля представители российско-оккупационных войск передали на подконтрольную правительству Украины территорию, было установлено, что это сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево", - говорится в сообщении.

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Церемония чествования и прощания с героем состоится завтра, 23 июля, в 11.00 в селе Андреевка, Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли из засады трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, погибшего 13 июля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого

16 июля в пресс-служба Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.

17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.

В тот же день неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.

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Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.

22 июля в Киеве попрощались с военным медиком Николаем Ильиным, убитым русскими оккупантами под Зайцевым

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