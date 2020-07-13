Оккупанты застрелили украинского медика во время эвакуации погибшего военного и ранили двух бойцов ООС

13 июля, 2020, 21:07

Российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого

Об этом сообщили в штабе ООС.

Получив подтверждение режима прекращения огня группа эвакуации не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.

Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование.

Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.