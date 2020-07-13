Оккупанты застрелили украинского медика во время эвакуации погибшего военного и ранили двух бойцов ООС
13 июля, 2020, 21:07
Российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого
Об этом сообщили в штабе ООС.
Получив подтверждение режима прекращения огня группа эвакуации не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.
Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование.
Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.
- 13 июля в результате обстрела российскими оккупантами н.п. Славное погиб один боец. Еще один умер от подрыва, получив несовместимые с жизнью травмы под Зайцевым.
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