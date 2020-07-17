Российская сторона передала Украине тело убитого из засады медика, - СМИ

17 июля, 2020, 14:04

17 июля тело военного медика ВСУ Николая Ильина, который был коварно убит во время обстрела эвакуационной группы 13 июля возле Зайцевого, передали на контролируемую Украины территорию

Об этом сообщила украинская сторона СЦКК корреспонденту Укринформа.

"Сегодня в "серой зоне" состоялась передача украинской стороне тела погибшего военного медика, коварно убитого российскими вооруженными формированиями 13 июля во время эвакуационной операции возле Зайцевого", - сообщил собеседник.

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Он уточнил, что автомобиль с телом погибшего воина вернулся на подконтрольную правительству территорию в 13.05 через КПВВ "Марьинка".

Тело погибшего будет доставлено в Красногоровскую больницу, где будет проведена ДНК-идентификация.