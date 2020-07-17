Российская сторона передала Украине тело убитого из засады медика, - СМИ
17 июля, 2020, 14:04
17 июля тело военного медика ВСУ Николая Ильина, который был коварно убит во время обстрела эвакуационной группы 13 июля возле Зайцевого, передали на контролируемую Украины территорию
Об этом сообщила украинская сторона СЦКК корреспонденту Укринформа.
"Сегодня в "серой зоне" состоялась передача украинской стороне тела погибшего военного медика, коварно убитого российскими вооруженными формированиями 13 июля во время эвакуационной операции возле Зайцевого", - сообщил собеседник.
Читайте также: Российские оккупанты третий день не дают провести розыск раненого после засады на эвакуационную группу, - штаб ООС
Он уточнил, что автомобиль с телом погибшего воина вернулся на подконтрольную правительству территорию в 13.05 через КПВВ "Марьинка".
Тело погибшего будет доставлено в Красногоровскую больницу, где будет проведена ДНК-идентификация.
- Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве возле Зайцевого
- По состоянию на 14 июля, тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя возле Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали немцы
- 14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенному с умышленным убийством, представителями незаконных вооруженных формирований РФ
- 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-