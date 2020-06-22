Экспресс-тесты не выявили взрывчатки в доме на Позняках, - полиция
22 июня, 2020, 18:42
Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет газовую смесь
Об этом ВВС Украина рассказали в пресс-служба полиции Киева.
"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", - рассказали там.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 г., в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших лицах. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020 г., на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненной. 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно пересилили в один из интернатов столицы.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться двое мужчин. Движение транспорта возле дома перекрыли. Жителям одного из подъездов позволили забрать вещи.
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