Экспресс-тесты не выявили взрывчатки в доме на Позняках, - полиция

22 июня, 2020, 18:42

Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет газовую смесь

Об этом ВВС Украина рассказали в пресс-служба полиции Киева.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", - рассказали там.