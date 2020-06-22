22 июня, 2020, 10:21

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться двое мужчин

Об этом он сообщил в Facebook.

"По состоянию на сейчас, из-под завалов извлечены тела трех погибших жителей дома. Вероятно под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома", - сообщил Геращенко.

Он отметил, что к вечеру планируется полностью закончить работы на месте взрыва.

"Секция 10-этажного дома, в котором произошел взрыв, в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома", - отметил Геращенко.

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