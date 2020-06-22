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Espreso.tvОбществоПод завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться двое жителей, - Геращенко

Под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться двое жителей, - Геращенко


фото: reuters
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться двое мужчин

Об этом он сообщил в Facebook.

"По состоянию на сейчас, из-под завалов извлечены тела трех погибших жителей дома. Вероятно под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома", - сообщил Геращенко.

Он отметил, что к вечеру планируется полностью закончить работы на месте взрыва.

"Секция 10-этажного дома, в котором произошел взрыв, в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома", - отметил Геращенко.

  • Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
  • Сначала было известно о 2 погибших людях.
  • Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
  • Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
  • Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
  • По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020 года, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненной.
  • 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно пересилили в один из интернатов столицы.

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