Под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться двое жителей, - Геращенко
22 июня, 2020, 10:21
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться двое мужчин
Об этом он сообщил в Facebook.
"По состоянию на сейчас, из-под завалов извлечены тела трех погибших жителей дома. Вероятно под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома", - сообщил Геращенко.
Он отметил, что к вечеру планируется полностью закончить работы на месте взрыва.
"Секция 10-этажного дома, в котором произошел взрыв, в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома", - отметил Геращенко.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
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