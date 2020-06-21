Жителей разрушенной 9-этажки отселят в интернат на Харьковском шоссе, - СМИ
21 июня, 2020, 16:22
Пострадавших жителей многоэтажки на Позняках, где в воскресенье, 21 июня 2020 года, произошел мощный взрыв, переселяют в школу-интернат
Здание расположено по адресу Харьковское шоссе, 121, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Факты.
Количество людей, которые будут переселяться, уточняется.
"Интернат №20 оборудован душевыми кабинками, также общая кухня и много мест", - отмечается в сообщении.
Как и за чей счет будут питаться жители разрушенного дома, станет известно в ближайшее время.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
- Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях.
- Известно о 2 погибших.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
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