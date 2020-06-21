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Espreso.tvОбществоЖителей разрушенной 9-этажки отселят в интернат на Харьковском шоссе, - СМИ

Жителей разрушенной 9-этажки отселят в интернат на Харьковском шоссе, - СМИ

Пострадавших жителей многоэтажки на Позняках, где в воскресенье, 21 июня 2020 года, произошел мощный взрыв, переселяют в школу-интернат

Здание расположено по адресу Харьковское шоссе, 121, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Факты.

Количество людей, которые будут переселяться, уточняется.

"Интернат №20 оборудован душевыми кабинками, также общая кухня и много мест", - отмечается в сообщении.

Как и за чей счет будут питаться жители разрушенного дома, станет известно в ближайшее время.

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