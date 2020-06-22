Взрыв на Позняках: движение транспорта возле дома перекрыли

22 июня, 2020, 12:13

В Киеве движение транспорта на 100-метровом участке улицы Соломии Крушельницкой мимо дома, где накануне произошел взрыв, перекрыто

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

"Полностью перекрыто движение на 100-метровом участке проспекта Петра Григоренко - от перекрестка проспект Петра Григоренко / улица Крушельницкой до дома №36 на проспекте Петра Григоренко", - говорится в сообщении.

Светофор на улице также не работает. Центр организации дорожного движения просит водителей учесть эту информацию, планируя движение через Позняки.

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