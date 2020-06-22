Взрыв на Позняках: движение транспорта возле дома перекрыли
22 июня, 2020, 12:13
В Киеве движение транспорта на 100-метровом участке улицы Соломии Крушельницкой мимо дома, где накануне произошел взрыв, перекрыто
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
"Полностью перекрыто движение на 100-метровом участке проспекта Петра Григоренко - от перекрестка проспект Петра Григоренко / улица Крушельницкой до дома №36 на проспекте Петра Григоренко", - говорится в сообщении.
Светофор на улице также не работает. Центр организации дорожного движения просит водителей учесть эту информацию, планируя движение через Позняки.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
- Сначала было известно о 2 погибших людях. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненной. 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно пересилили в один из интернатов столицы.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться еще двое мужчин .
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