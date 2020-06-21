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Espreso.tvОбществоКоличество погибших на Позняках увеличилась до 2 человек

Количество погибших на Позняках увеличилась до 2 человек

По данным Национальной полиции, взрыв произошел на 6-м этаже

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил 21 июня 2020 года во время брифинга рядом с местом происшествия, передает Еспресо.TV .

"Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли", - отметил он.

"Только после предварительных выводов взрывотехников и представителей ГСЧС мы сможет приступить к разбору завалов", - добавил Клименко.

  • Напомним, взрыв произошел в 10:00 .
  • Предварительная причина - детонирования газовоздушной смеси без последующего горения.
  • Сначала сообщалось об одном погибшем.
  • Сотрудники национальной полиции перекрыли улицы .
  • Всех жителей пострадавшего от взрыва 9-этажки в Киеве будет отселено в пансионаты .

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