45 человек из дома на Позняках, в котором произошел взрыв, временно пересилили в интернат, - Кличко

22 июня, 2020, 09:58

45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно пересилили в один из интернатов столицы

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Кличко отметил, что для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв, развернули полевой палаточный городок.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - сказал Виталий Кличко.

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