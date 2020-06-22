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Espreso.tvОбщество45 человек из дома на Позняках, в котором произошел взрыв, временно пересилили в интернат, - Кличко

45 человек из дома на Позняках, в котором произошел взрыв, временно пересилили в интернат, - Кличко

45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно пересилили в один из интернатов столицы

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Кличко отметил, что для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв, развернули полевой палаточный городок.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - сказал Виталий Кличко.

  • Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
  • Сначала было известно о 2 погибших людях.
  • Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
  • Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
  • Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
  • По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020 года, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненной.

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