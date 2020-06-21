 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРассматриваются две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве, - Аваков

Рассматриваются две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве, - Аваков

Одна версия - взрыв бытового газа, другая - взрывное устройство

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил сегодня, 21 июня 2020 года, во время брифинга на месте происшествия, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал глава МВД.

По его словам, на месте взрыва сейчас работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

"Вскоре люди смогут забрать самые необходимые вещи, после этого сделаем опечатывание квартир и будет круглосуточное окружение полицейских и гвардейцев. Сейчас установлены палатки для пострадавших и организовано питание", - добавил министр.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать