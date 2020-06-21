Рассматриваются две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве, - Аваков

21 июня, 2020, 14:23

Одна версия - взрыв бытового газа, другая - взрывное устройство

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил сегодня, 21 июня 2020 года, во время брифинга на месте происшествия, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал глава МВД.

По его словам, на месте взрыва сейчас работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

"Вскоре люди смогут забрать самые необходимые вещи, после этого сделаем опечатывание квартир и будет круглосуточное окружение полицейских и гвардейцев. Сейчас установлены палатки для пострадавших и организовано питание", - добавил министр.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

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