Взрыв на Позняках: жителям одного из подъездов разрешили забрать вещи
22 июня, 2020, 15:45
Сейчас на семи этажах дома на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, в котором произошел взрыв, установили специальные балки и тросы для того, чтобы исключить дальнейшее разрушение
Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает Еспресо.TV.
"Мы не исключаем, что будут разобраны все завалы (к вечеру, - ред.). Проводим работы постепенно. 7 этажей имеют укрепленные конструкции. Установлены специальные распорки, балки, тросы для того, чтобы исключить дальнейшее разрушение дома", - сообщил Хорунжий.
Пресс-офицер ГСЧС отметил, что в отдельной секции дома уже разрешили находиться людям. А в соседнем, пятом подъезде, позволили в сопровождении полицейских и спасателей забирать вещи.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 г., в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших лицах. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020 г., на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненной. 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно пересилили в один из интернатов столицы.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться двое мужчин. Движение транспорта возле дома перекрыли .
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