Взрыв на Позняках: жителям одного из подъездов разрешили забрать вещи

22 июня, 2020, 15:45

Сейчас на семи этажах дома на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, в котором произошел взрыв, установили специальные балки и тросы для того, чтобы исключить дальнейшее разрушение

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает Еспресо.TV.

"Мы не исключаем, что будут разобраны все завалы (к вечеру, - ред.). Проводим работы постепенно. 7 этажей имеют укрепленные конструкции. Установлены специальные распорки, балки, тросы для того, чтобы исключить дальнейшее разрушение дома", - сообщил Хорунжий.

Пресс-офицер ГСЧС отметил, что в отдельной секции дома уже разрешили находиться людям. А в соседнем, пятом подъезде, позволили в сопровождении полицейских и спасателей забирать вещи.

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