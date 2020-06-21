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Espreso.tvОбществоПоявились подробности взрыва на Позняках

Появились подробности взрыва на Позняках

В воскресенье, 21 июня 2020 года, в 10:00 в Дарницком районе города Киева по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в 9-этажном жилом доме произошел взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировала газовоздушная смесь без последующего горения

В результате взрыва произошло разрушение 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей, передают ВартовиЕспресо .

По состоянию на 11:00 найдено 1 погибшего.

Эвакуированы 21 человек, 3 человека деблокированы.

Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.

От Государственной службы по надзвичайнии ситуаций привлечено 75 человек и 15 единиц техники. На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобильная оперативная группа ГСЧС.

 
 

 

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