Появились подробности взрыва на Позняках

21 июня, 2020, 11:55

В воскресенье, 21 июня 2020 года, в 10:00 в Дарницком районе города Киева по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в 9-этажном жилом доме произошел взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировала газовоздушная смесь без последующего горения