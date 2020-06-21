Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала дом на Позняках, где произошел взрыв
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил сегодня, 21 июня 2020 года, во время брифинга на месте происшествия, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
Такие действия связаны с уголовным производством по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Кроме того, проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения.
"После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружение полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - сказал глава МВД.
По его словам, продолжаются работы по разборке завалов.
На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.
Напомним, полиция рассматривает две рабочие версии взрыва многоэтажки.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 года в 10:00.
- Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях.
- Известно о 2 погибших.
- Все жители пострадавшей от взрыва 9-этажки в Киеве будут отселены в пансионаты.
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