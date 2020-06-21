Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала дом на Позняках, где произошел взрыв

21 июня, 2020, 15:33

Национальная полиция в настоящее время проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил сегодня, 21 июня 2020 года, во время брифинга на месте происшествия, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Такие действия связаны с уголовным производством по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Кроме того, проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения.

"После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружение полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - сказал глава МВД.

По его словам, продолжаются работы по разборке завалов.

На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Напомним, полиция рассматривает две рабочие версии взрыва многоэтажки.

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