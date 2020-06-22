Взрыв на Позняках: Кличко заявил, что судьба трех человек до сих пор не выяснена

22 июня, 2020, 08:28

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается выясненной

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам на месте происшествия, передает Радио Свобода.

"Спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей ", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что судьба трех человек после взрыва на Позняках остается выясненной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb