Взрыв на Позняках: Кличко заявил, что судьба трех человек до сих пор не выяснена
22 июня, 2020, 08:28
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается выясненной
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам на месте происшествия, передает Радио Свобода.
"Спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей ", - сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что судьба трех человек после взрыва на Позняках остается выясненной.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
- Сначала было известно о 2 погибших лицах.
- Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020 года, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
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