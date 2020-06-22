 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзрыв на Позняках: Кличко заявил, что судьба трех человек до сих пор не выяснена

Взрыв на Позняках: Кличко заявил, что судьба трех человек до сих пор не выяснена

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается выясненной

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам на месте происшествия, передает Радио Свобода.

"Спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей ", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что судьба трех человек после взрыва на Позняках остается выясненной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать