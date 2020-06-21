Взрыв на Позняках: погибших - 3, из-под завалов спасено - 3
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС передает Еспресо.TV .
Эвакуированы 23 человека.
Деблокированы 3 человека.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.
Работают 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г.. Киев, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.
Устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.
Всего к проведению работ привлечены 466 человек и 67 ед. техники, из них от ГСЧС 174 человека и 29 ед. техники, в том числе 4 кинологических расчета.
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