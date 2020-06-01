По делу Грымчака объявили обвинительный акт, - САП
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
"1 июня 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника" в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (" мошенничество " ) ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающих ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины. На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурор САП также заявил гражданский иск по делу о возмещении убытков, которые были нанесены в результате совершения этого преступления.
Следующее заседание по делу назначено на 13:00 12 июня 2020 года.
- Напомним, 14 августа 2019 года был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко. Оба взяты под стражу .
- Задержанным вменяют вымогательство от предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием. ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.
- 11 декабря Овдиенко отпустили из-под стражи, а 20 декабря стало известно, что Высший антикоррупционный суд втрое уменьшил залог Грымчаку.
- Позже Грымчака выпустили из-под стражи, обязав носить электронный браслет и сдать паспорт. Впоследствии Грымчаку изменили круглосуточный домашний арест на ночной.
- 12 мая экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него, открытое по статье о служебном подлоге.
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