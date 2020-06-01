По делу Грымчака объявили обвинительный акт, - САП

1 июня, 2020, 20:52

В Высшем антикоррупционном суде при рассмотрении дела по экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его "помощника" прокурор САП объявил обвинительный акт

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"1 июня 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника" в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (" мошенничество " ) ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающих ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины. На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор САП также заявил гражданский иск по делу о возмещении убытков, которые были нанесены в результате совершения этого преступления.

Следующее заседание по делу назначено на 13:00 12 июня 2020 года.

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