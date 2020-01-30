Антикоррупционный суд обязал Грымчака носить электронный браслет и сдать паспорт

30 января, 2020, 18:50

Круглосуточный домашний арест экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку предусматривает, в частности, ношение ним электронного средства контроля (браслета) и сдачу загранпаспорта

Об этом сообщает Радио Свобода .

"На подозреваемого возложены дополнительные обязательства: круглосуточно не покидать место постоянного проживания; прибывать к прокурору, детективу или в суд по каждому их вызову или требованию; удерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины ", - уточнили в пресс служба суда.

Ранее сегодня сторона защиты Юрия Грымчака и его родные сообщили, что ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.