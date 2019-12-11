Дело Грымчака: одного из арестованных отпустили домой, - Юлия Грымчак
11 декабря, 2019, 13:05
Арестованного по подозрению в вымогательстве взятки экс-помощника экс-заминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака Игоря Овдиенко отпустили домой
Об этом сообщила жена экс-замминистра Юлия Грымчак.
"Мой брат едет домой!" - написала Юлия Гримчак.
- Напомним, 14 августа 2019 года был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак, а также брата его жены Игорь Овдиенко на взятке в $480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом пытается "найти подход" к Юрию Луценко.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики".
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика .
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО.
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.
- ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.
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