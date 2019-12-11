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Espreso.tvОбществоДело Грымчака: одного из арестованных отпустили домой, - Юлия Грымчак

Дело Грымчака: одного из арестованных отпустили домой, - Юлия Грымчак


фото: censor.net
Арестованного по подозрению в вымогательстве взятки экс-помощника экс-заминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака Игоря Овдиенко отпустили домой

Об этом сообщила жена экс-замминистра Юлия Грымчак.

"Мой брат едет домой!" - написала Юлия Гримчак.

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