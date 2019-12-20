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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд уменьшил втрое залог Грымчаку

Антикоррупционный суд уменьшил втрое залог Грымчаку

Судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку

Об этом сообщает пресс служба ВАКС.

При этом судья оставил меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей без изменений.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

  • Напомним, 14 августа 2019 года задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу.
  • Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом пытается "найти подход" к генпрокурору Юрию Луценко.
  • Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики".
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