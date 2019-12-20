Антикоррупционный суд уменьшил втрое залог Грымчаку
20 декабря, 2019, 19:43
Судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку
Об этом сообщает пресс служба ВАКС.
При этом судья оставил меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей без изменений.
"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.
- Напомним, 14 августа 2019 года задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом пытается "найти подход" к генпрокурору Юрию Луценко.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики".
- НАБУ показало схемы договоренностей и движение средств. Инфографика.
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО.
- Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.
- Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.
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