Антикоррупционный суд уменьшил втрое залог Грымчаку

20 декабря, 2019, 19:43

Судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку

Об этом сообщает пресс служба ВАКС.

При этом судья оставил меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей без изменений.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.