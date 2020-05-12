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Espreso.tvОбществоГрымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него

Грымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него, открытое по статье о служебном подлоге

Об этом Грымчак написал в Facebook.

"Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", - написал Грымчак.

Также экс-чиновник сообщил, что возглавил международное юридическое агентство, специализирующееся на освобождении захваченных украинцев.

"С сегодняшнего дня я начал работать руководителем в международной юридической агентства. Компания предоставляет услуги в юридической сфере как на территории Украины, так и за рубежом. Сфера узкая: освобождение захваченных украинский", - написал Грымчак.

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