Грымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него
12 мая, 2020, 10:05
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него, открытое по статье о служебном подлоге
Об этом Грымчак написал в Facebook.
"Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", - написал Грымчак.
Также экс-чиновник сообщил, что возглавил международное юридическое агентство, специализирующееся на освобождении захваченных украинцев.
"С сегодняшнего дня я начал работать руководителем в международной юридической агентства. Компания предоставляет услуги в юридической сфере как на территории Украины, так и за рубежом. Сфера узкая: освобождение захваченных украинский", - написал Грымчак.
- Напомним, 14 августа 2019 года был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко. Оба взяли под стражу .
- Задержанным забросали требовать от предпринимателя $ 1100000 взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаружены полмиллиона долларов - это "календарики" .
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием. ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.
- 11 декабря Овдиенко отпустили из-под стражи , а 20 декабря стало известно, что Высший антикоррупционный суд втрое уменьшил залог Грымчаку.
- Позже Грымчака выпустили из-под стражи , обязав носить электронный браслет и сдать паспорт. Впоследствии Грымчаку изменили круглосуточный домашний арест на ночной.
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