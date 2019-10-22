 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУже не мошенничество: Грымчаку изменили подозрение

Уже не мошенничество: Грымчаку изменили подозрение

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник, передает РБК-Украина .

"Да, измененао подозрение. Ему (Юрию Грымчаку, - Ред.) переквалифицировали подозрение на ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием)", - сообщил Мельник.

По его словам, сейчас неизвестно, изменена ли подследственность дела.

Адвокат рассказал, что в случае передачи дела в НАБУ ее рассматривать Высший антикоррупционный суд.

"В связи с тем, что должность моего клиента на момент задержания была замминистра, и сумма этой неправомерной выгоды имеет значительный размер, то в соответствии со статьей 216 УПК исключительной подследственности этого дела должно быть НАБУ. Насколько мне известно, в пятницу соответствующие процессуальные документы должны быть рассмотрены руководством ГПУ для того, чтобы изменить его это подследственность ", - пояснил он.

  • Напомним, 14 августа 2019 года задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $ 480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу .
  • Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к действующему генпрокурору Юрию Луценко.
  • Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаружены полмиллиона долларов - это "календарики" .
  • НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика .
  • 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать