Уже не мошенничество: Грымчаку изменили подозрение
Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник, передает РБК-Украина .
"Да, измененао подозрение. Ему (Юрию Грымчаку, - Ред.) переквалифицировали подозрение на ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием)", - сообщил Мельник.
По его словам, сейчас неизвестно, изменена ли подследственность дела.
Адвокат рассказал, что в случае передачи дела в НАБУ ее рассматривать Высший антикоррупционный суд.
"В связи с тем, что должность моего клиента на момент задержания была замминистра, и сумма этой неправомерной выгоды имеет значительный размер, то в соответствии со статьей 216 УПК исключительной подследственности этого дела должно быть НАБУ. Насколько мне известно, в пятницу соответствующие процессуальные документы должны быть рассмотрены руководством ГПУ для того, чтобы изменить его это подследственность ", - пояснил он.
- Напомним, 14 августа 2019 года задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $ 480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу .
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к действующему генпрокурору Юрию Луценко.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаружены полмиллиона долларов - это "календарики" .
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика .
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО .
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