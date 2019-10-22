Уже не мошенничество: Грымчаку изменили подозрение

22 октября, 2019, 13:53

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник, передает РБК-Украина .

"Да, измененао подозрение. Ему (Юрию Грымчаку, - Ред.) переквалифицировали подозрение на ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием)", - сообщил Мельник.

По его словам, сейчас неизвестно, изменена ли подследственность дела.

Адвокат рассказал, что в случае передачи дела в НАБУ ее рассматривать Высший антикоррупционный суд.

"В связи с тем, что должность моего клиента на момент задержания была замминистра, и сумма этой неправомерной выгоды имеет значительный размер, то в соответствии со статьей 216 УПК исключительной подследственности этого дела должно быть НАБУ. Насколько мне известно, в пятницу соответствующие процессуальные документы должны быть рассмотрены руководством ГПУ для того, чтобы изменить его это подследственность ", - пояснил он.