Грымчаку изменили круглосуточный домашний арест на ночной
9 апреля, 2020, 16:45
ВАКС изменил меру пресечения экс-замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку, круглосуточный домашний арест изменен на ночной - с 22:00 до 6:00
Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".
Ему также продлили срок действия обязанностей на 60 дней - до 12 июня 2020 года.
Гримчак должен прибывать к детективу, прокурору или в суд за каждым их вызовом и требованием, воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями, сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.
- Напомним, 14 августа 2019 был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко. Обоих взяли под стражу .
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств по делу Грымчака.
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговское СИЗО.
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.
- 11 декабря Овдиенко отпустили из-под стражи, а 20 декабря стало известно, что Высший антикоррупционный суд втрое уменьшил залог Грымчаку.
- 23 января Грымчака перевели в Лукьяновский следственный изолятор в Киеве.
- 30 января Грымчака освободили из-под стражи .
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