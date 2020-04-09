Грымчаку изменили круглосуточный домашний арест на ночной

9 апреля, 2020, 16:45

ВАКС изменил меру пресечения экс-замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку, круглосуточный домашний арест изменен на ночной - с 22:00 до 6:00

Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".

Ему также продлили срок действия обязанностей на 60 дней - до 12 июня 2020 года.

Гримчак должен прибывать к детективу, прокурору или в суд за каждым их вызовом и требованием, воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями, сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.