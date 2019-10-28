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Espreso.tvОбществоГБР передало дело Грымчака в НАБУ, - адвокат

ГБР передало дело Грымчака в НАБУ, - адвокат

Государственное бюро расследований на прошлой неделе передало в НАБУ дело экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Грымчака Татьяну Матяш.

"На прошлой неделе передали (дело в НАБУ, - ред.) после того, как (Грымчаку - ред.) изменили подозрение", - сказала Матяш.

Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали по подозрению в вымогательстве $ 1,1 млн. По версии следствия, мужчины попались "на горячем" во время получения части средств - $ 480 тыс. На суде отмечалось, что деньги нашли в квартире Овдиенко.

Грымчака обвинили в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору с группой лиц в особо крупных размерах.

 

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