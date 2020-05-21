"Пленки Ермака": адвокаты нардепа Лероса требуют вернуть дело в НАБУ

21 мая, 2020, 20:23

Адвокаты нардепа Гео Лероса направили жалобу в Офис генпрокурору с требованием вернуть предыдущую правовую квалификацию дела о так называемых "пленках Ермака" и вернуть его из СБУ в НАБУ

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, в Facebook

Там напомнили, что уголовное производство открыто по заявлению Лероса о "пленках Ермака" прокуроры САП переквалифицировали злоупотребление влиянием на покушение на мошенничество и определили его подследственность по полицией.

В свою очередь, 22 апреля заместитель генпрокурора определил подследственность этого дела уже за Службой безопасности Украины и объединил с уголовным производством СБУ по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Адвокаты требуют вернуть предыдущую правовую квалификацию дела и вернуть ее в НАБУ в связи с следующим:

за 18 дней, прошедших со дня открытия производства НАБУ к ее переквалификации ст. 369 на ст. 190 УК, просто невозможно было определить, что речь идет именно о мошенничестве, а не коррупции;

при этом, в задачи уголовного судопроизводства входит привлечение лица к ответственности именно за то преступление, которое оно совершило, а не по какому-то другому. Поэтому и расследованию подлежат все возможные обстоятельства и версии, а не только наиболее политически приемлемые.

Кроме того, говорят в "Миллере", от имени Лероса отправлено новое заявление о совершении уголовного преступления в НАБУ с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о происшествии по правовой квалификацией по ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).