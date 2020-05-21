"Пленки Ермака": адвокаты нардепа Лероса требуют вернуть дело в НАБУ
Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, в Facebook
Там напомнили, что уголовное производство открыто по заявлению Лероса о "пленках Ермака" прокуроры САП переквалифицировали злоупотребление влиянием на покушение на мошенничество и определили его подследственность по полицией.
В свою очередь, 22 апреля заместитель генпрокурора определил подследственность этого дела уже за Службой безопасности Украины и объединил с уголовным производством СБУ по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 4 ст. 190 УК Украины.
Адвокаты требуют вернуть предыдущую правовую квалификацию дела и вернуть ее в НАБУ в связи с следующим:
- за 18 дней, прошедших со дня открытия производства НАБУ к ее переквалификации ст. 369 на ст. 190 УК, просто невозможно было определить, что речь идет именно о мошенничестве, а не коррупции;
- при этом, в задачи уголовного судопроизводства входит привлечение лица к ответственности именно за то преступление, которое оно совершило, а не по какому-то другому. Поэтому и расследованию подлежат все возможные обстоятельства и версии, а не только наиболее политически приемлемые.
Кроме того, говорят в "Миллере", от имени Лероса отправлено новое заявление о совершении уголовного преступления в НАБУ с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о происшествии по правовой квалификацией по ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака.
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лерос по представлению главы ОПУ Ермака.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины .
- 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи , на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку
- Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Лерос, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за обнародованных пленок с братом руководителя президентского Офиса Андрея Ермака Дениса его пытались шантажировать.
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