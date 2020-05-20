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Espreso.tvОбществоЯ знаю, кто хотел шантажировать этими записями лично меня, - Зеленский о "пленках" с братом Ермака

Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями лично меня, - Зеленский о "пленках" с братом Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за обнародованных пленок с братом руководителя президентского Офиса Андрея Ермака Дениса его пытались шантажировать

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства, передает Еспресо.TV .

"Что касается господина Ермака - для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями, хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие, хотя я знаю ответ. Как бы там следствие не закончилось, у меня есть полный ответ ", - отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что считает обнародованные "пленки Ермака" пустыми.

"Пустые записи Ермака. Идет следствие, и все стороны расследуются, пусть отвечают. Во-первых - это брат Ермака. Никто там никаких денег не брал и не взял, и нет ничего на видео. Во-вторых - ни одного человека, ни фамилии нет на должностях, хотя это обсуждалось летом и осенью, хотя после этого много раз в должности их можно было поставить, поэтому для меня это пусто. Не пусто - для чего это сделали, мы понимаем, кто имеет такую технику. Государство имеет такую технику. Все это не пусто ", - подчеркнул Зеленский.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, изложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака.
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака.
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Лерос приехали сотрудники Службы безопасности Украины .
  • 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи , на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку
  • Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Леросом, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.

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