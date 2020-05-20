Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями лично меня, - Зеленский о "пленках" с братом Ермака

20 мая, 2020, 14:54

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства, передает Еспресо.TV .

"Что касается господина Ермака - для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями, хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие, хотя я знаю ответ. Как бы там следствие не закончилось, у меня есть полный ответ ", - отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что считает обнародованные "пленки Ермака" пустыми.

"Пустые записи Ермака. Идет следствие, и все стороны расследуются, пусть отвечают. Во-первых - это брат Ермака. Никто там никаких денег не брал и не взял, и нет ничего на видео. Во-вторых - ни одного человека, ни фамилии нет на должностях, хотя это обсуждалось летом и осенью, хотя после этого много раз в должности их можно было поставить, поэтому для меня это пусто. Не пусто - для чего это сделали, мы понимаем, кто имеет такую технику. Государство имеет такую технику. Все это не пусто ", - подчеркнул Зеленский.

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