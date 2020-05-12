Пленки Ермака: заявителям брата главы ОПГ сожгли мотоцикл и бросили гранату в авто
Об этом сообщили Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, передает "Бабель" .
Штанько отметил, что около часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, как горит его мотоцикл. Они пытались потушить пламя.
"Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос", - сообщил Штанько.
Штанько передал видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина поджигал мотоцикл.
"Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет вывод", - отметил он.
В свою очередь Сергей Шумский также сообщил, что этой же ночью, примерно в то же время ему в машину бросили гранату.
"Я об этом узнал от полиции, около 1:30 позвонила в дверь. Они спросили, я являюсь владельцем такого-то автомобиля и сообщили, что произошла неприятность. Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату ", - рассказал Шумский.
Шумский отметил, что инцидент увидели несколько местных, которые в то время пили пиво во дворе неподалеку. Они побежали за ним, догнали на перекрестке начали бить, но ему удалось бежать.
"Соседи вернулись обратно во двор, и увидели у моей машине гранату. Вызвали полицию, взрывотехников, приезжала кинологическая служба, начальник райотдела полиции", - рассказал Шумский.
Он отметил, что чека в гранате осталась, поэтому она не взорвалась. Но пока сложно говорить, это ошибка злоумышленника или его цель была просто напугать.
"Такие действия будут иметь обратный эффект: мы рот не закроем", - отметил Шумский.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, изложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Лерос.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака -
- Дениса Ермака ГБР открыло уголовное производство на Гео Лерос по представлению председателя ОПУ Ермака.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях .
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Лерос приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
- 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи , на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
- Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Леросом, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
- Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака в мошенничество свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президенту будет свидетелем.
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