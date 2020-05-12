Пленки Ермака: заявителям брата главы ОПГ сожгли мотоцикл и бросили гранату в авто

12 мая, 2020, 13:41

В ночь на вторник, 12 мая, фигурантам дела о пленках Денис Ермака - Дмитрию Штанько и Сергею Шумскому, которые обвиняют его в коррупции и подали соответствующие заявления в Национальную полицию, неизвестные подожгли мотоцикл и подбросили гранату в автомобиль

Об этом сообщили Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, передает "Бабель" .

Штанько отметил, что около часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, как горит его мотоцикл. Они пытались потушить пламя.

"Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос", - сообщил Штанько.

Штанько передал видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина поджигал мотоцикл.

"Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет вывод", - отметил он.

В свою очередь Сергей Шумский также сообщил, что этой же ночью, примерно в то же время ему в машину бросили гранату.

"Я об этом узнал от полиции, около 1:30 позвонила в дверь. Они спросили, я являюсь владельцем такого-то автомобиля и сообщили, что произошла неприятность. Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату ", - рассказал Шумский.

Шумский отметил, что инцидент увидели несколько местных, которые в то время пили пиво во дворе неподалеку. Они побежали за ним, догнали на перекрестке начали бить, но ему удалось бежать.

"Соседи вернулись обратно во двор, и увидели у моей машине гранату. Вызвали полицию, взрывотехников, приезжала кинологическая служба, начальник райотдела полиции", - рассказал Шумский.

Он отметил, что чека в гранате осталась, поэтому она не взорвалась. Но пока сложно говорить, это ошибка злоумышленника или его цель была просто напугать.

"Такие действия будут иметь обратный эффект: мы рот не закроем", - отметил Шумский.

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