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Espreso.tvОбществоПредставитель Путина заявил, что Патрушев не посещал Оман в январе

Представитель Путина заявил, что Патрушев не посещал Оман в январе

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев вообще не совершал визит в Оман в январе 2020 года

"Нет, не был (Патрушев в Омане). Это абсолютно ложная информация", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков назвал "ложью" предположения о встрече президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совета безопасности РФ Патрушева в Омане.

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