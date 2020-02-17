Представитель Путина заявил, что Патрушев не посещал Оман в январе
17 февраля, 2020, 12:28
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев вообще не совершал визит в Оман в январе 2020 года
"Нет, не был (Патрушев в Омане). Это абсолютно ложная информация", - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Песков назвал "ложью" предположения о встрече президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совета безопасности РФ Патрушева в Омане.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекта "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
- Председатель ОПГ Андрей Ермак назвал расследование журналистов "ложью от начала и до конца" .
- Украинцы отреагировали на расследование журналистов призывами к импичменту Зеленского и предположениями совершения президентом государственной измены .
- В ОПУ заявили, что Зеленский никогда не встречался с Патрушевым и пообещали позваться в суд против "Схем" .
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