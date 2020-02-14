У Путина прокомментировали информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане

14 февраля, 2020, 12:09



фото: kremlin

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация по расследованию "Схем" о поездке секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Оман и встреча там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности