У Путина прокомментировали информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане
14 февраля, 2020, 12:09
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация по расследованию "Схем" о поездке секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Оман и встреча там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности
Об этом сообщают РИА Новости .
Как сообщается, Песков назвал информацию о возможной встрече Патрушева и Зеленского в Омане "ложью".
Других цитат или подробностей российское издание не приводит.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
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