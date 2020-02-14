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Espreso.tvОбществоУ Путина прокомментировали информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане

У Путина прокомментировали информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане


фото: kremlin
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация по расследованию "Схем" о поездке секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Оман и встреча там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности

Об этом сообщают РИА Новости .

Как сообщается, Песков назвал информацию о возможной встрече Патрушева и Зеленского в Омане "ложью".

Других цитат или подробностей российское издание не приводит.

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