Бизнес-джет, привезший Зеленского в Киев, делал остановку в Москве перед отправлением из Омана, - СМИ

9 января, 2020, 16:58

Об этом сообщает издание "Тексты".

"Для проведения такой возможной встречи (Зеленского и делегации из Москвы) было почти 12 часов. Именно столько времени имели в Омане участники переговоров из Москвы, если они прилетели на Bombardier с номером 9H-VJN, и полетели обратно на бизнес-джете Медведчука с номером T7-GEM ", - пишет издание.

Чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN прилетел в столицу Омана Маскат из Стокгольма с посадкой в Москве почти одновременно с таинственным полетом самолета Медведчука, который также был в Маскате в то время, а именно 7 января вечером.

"Тексты" отмечают, что чартер для Зеленского был заказан еще до катастрофы боинга МАУ в Тегеране.

"Однако вместо того, чтобы после известия об трагедии сразу улететь из Омана еще утром 8 января (на тот момент самолет уже был на месте, и имел несколько часов на подготовку к полету), Зеленский чего-то ждал. Наша версия - он ждал встречи с кем-то, кто прилетел в Оман из Москвы на том же самолете Bombardier (9H-VJN), который затем повез Зеленского в Киев. Лишь после того, как встреча состоялась, теперь уже самолет Медведчука отвез партнера(ов) Зеленского в Москву, а вскоре в Киев полетел и сам Зеленский, на указанном выше Bombardier (9H-VJN)", - пишет издание.

"Тексты" подают хронологию событий:

- Бизнес-джет Медведчука с хвостовым номером T7-GEM прилетает в Оман из Киева (посадка в 17:21 GST, 7 января)

- Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN прибывает в Оман из Москвы, возможно, с делегацией для переговоров с Зеленским (посадка в 00:16 GST, 8 января). Дополнительная деталь в подтверждение этой версии: упомянутый самолет не имел заказов несколько дней, с 4-января находился в Стокгольме. Однако 7 января он летит в Москву, вероятно, принимает кого-то на борт и уже через 2 часа вылетает в Оман.

- Катастрофа самолета МАУ между 2:00 и 3:00 GST, 8 января

- Бизнес-джет Медведчука отправляет, вероятно, участников встречи с Зеленским обратно в Москву (вылет из Омана в 11:53 GST, 8 января)

- Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN отправляет Зеленского в Киев (вылет из Омана в 21:03 GST, 8 января. С момента катастрофы Боинга МАУ прошло около 18 часов).