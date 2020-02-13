В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным

13 февраля, 2020, 18:35

Офис президента Украины официально сообщил, что визит Владимира Зеленского в Оман в начале января был частным

Об этом говорится в ответе ОПУ на депутатский запрос, обнародованном народным депутатом Владимиром Арьевым в Facebook.

"Поездка президента Украины в Султанат Оман ни была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за собственные средства", - говорится в документе.

В ОПУ также отметили, что информацию о стоимости поездки Зеленский обнародует в декларации.

"Частное путешествие предполагает личные расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента Украины", - говорится в ответе ОПУ.

Сам Арьев назвал ложью предыдущие сообщения ОПУ о поездке Зеленского в Оман.

"Ложь разоблачается! Теперь официально: визит Зеленского в Оман не имел никакого статуса и был ЧАСТНЫМ! Итак, все встречи, которыми пытались замылить глаза, были неофициальными. Соответственно, о чем там договаривались - это должно стать вопросом для новосозданных антикоррупционных органов. Так же как эти органы должны задать другой вопрос - почему в предусмотренный срок не была внесена в электронный реестр деклараций эта поездка, которая явно и существенно превышала минимальный лимит невнесения, судя по ценам в оманском отеле и стоимости чартерного перелета? " - написал Арьев.

Ранее в ОПУ заявляли, что в Омане Зеленский встречался с главой оманского МИД Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.