В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным
Об этом говорится в ответе ОПУ на депутатский запрос, обнародованном народным депутатом Владимиром Арьевым в Facebook.
"Поездка президента Украины в Султанат Оман ни была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за собственные средства", - говорится в документе.
В ОПУ также отметили, что информацию о стоимости поездки Зеленский обнародует в декларации.
"Частное путешествие предполагает личные расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента Украины", - говорится в ответе ОПУ.
Сам Арьев назвал ложью предыдущие сообщения ОПУ о поездке Зеленского в Оман.
"Ложь разоблачается! Теперь официально: визит Зеленского в Оман не имел никакого статуса и был ЧАСТНЫМ! Итак, все встречи, которыми пытались замылить глаза, были неофициальными. Соответственно, о чем там договаривались - это должно стать вопросом для новосозданных антикоррупционных органов. Так же как эти органы должны задать другой вопрос - почему в предусмотренный срок не была внесена в электронный реестр деклараций эта поездка, которая явно и существенно превышала минимальный лимит невнесения, судя по ценам в оманском отеле и стоимости чартерного перелета? " - написал Арьев.
Ранее в ОПУ заявляли, что в Омане Зеленский встречался с главой оманского МИД Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником, экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
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