"Неправда от начала и до конца", - Ермак о расследовании "Схем" относительно вероятных переговоров Зеленского с Патрушевым
Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook.
"Можно назвать сюжет" Схем "таким, которій подкрепленн фактами и является объективным? Увы но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то, кроме фразы по свидетельству наших источников? ", - спрашивает Ермак.
По его словам, информация из сюжета "Схем" о возможных переговорах в Омане "ложь от начала и до конца".
"Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет« как утверждают наши источники »и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку). Мы готовы отвечать на любые вопросы. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях ", - добавил руководитель ОПГ.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
- Тайные переговоры президента Владимира Зеленского с руководителем российского Совбеза Николаем Патрушевым тянут на государственную измену , считает нардеп Виктория Сюмар.
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