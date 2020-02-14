"Неправда от начала и до конца", - Ермак о расследовании "Схем" относительно вероятных переговоров Зеленского с Патрушевым

14 февраля, 2020, 08:12

Сюжет программы "Схемы" о возможных переговорах президента Владимира Зеленского и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева не подкреплен фактами, считает Ермак

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook.

"Можно назвать сюжет" Схем "таким, которій подкрепленн фактами и является объективным? Увы но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то, кроме фразы по свидетельству наших источников? ", - спрашивает Ермак.

По его словам, информация из сюжета "Схем" о возможных переговорах в Омане "ложь от начала и до конца".

"Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет« как утверждают наши источники »и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку). Мы готовы отвечать на любые вопросы. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях ", - добавил руководитель ОПГ.