Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Патрушева - "Схемы"

13 февраля, 2020, 21:18

Журналисты проекта "Схемы" установили, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прилетал в Оман, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем".

По данным журналистов, Патрушев прилетал в Оман из Москвы в ночь с 7 на 8 января чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, которым после этого Зеленский вернулся в Киев.

"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержалось почти на сутки ", - говорится в расследовании "Схем".

Журналисты обратились за комментарием в Офис президента Украины, где им заявили, что Зеленский "не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым", а также пригрозили судебным иском в случае "дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией".

При этом в ОПУ не ответили на вопрос, почему Зеленский воспользовался именно тем частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.

Зато в Совбезе РФ журналистам заявили, что эти вопросы может комментировать только представитель Патрушева, связаться с которым расследователям не удалось.

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов в комментарии "Схемам" назвал Патрушева вторым человеком после Владимира Путина.

"В этой сфере он будет оставаться главным - пока вообще Путин у власти. Патрушев - человек, который никогда не выходил из узкого круга. И когда он шел с должности главы ФСБ, были вопросы о том, что это все-таки отставка, и Совет безопасности для него будет почетной пенсией. Но сейчас понятно, что это не почетная отставка - он, как и раньше, один из самых влиятельных игроков ", - сказал Доброхотов.