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Espreso.tvОбществоВ Омане Зеленский мог встречаться с Сурковым, а сбитый самолет похож на запугивание, - СМИ

В Омане Зеленский мог встречаться с Сурковым, а сбитый самолет похож на запугивание, - СМИ


фото: Business Insider Australia
Сбитый под Тегераном украинский самолет мог быть способом запугивания Владимира Зеленского со стороны России после загадочной встречи на территории Омана

К такому выводу пришел соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет.

По его мнению, об этом свидетельствуют следующие знаковые несоответствия:

"Не люблю теории заговора, возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов.

1. С кем на самом деле Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?

Ну, не верю в спонтанную смену места отдыха.

Встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов. Договоренности абстрактные и бессмысленные, извините.

2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с министром иностранных дел Омана?

Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве).

Почему не договорились об открытии посольства?

3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?

Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбасса.

4. Почему был выбран отель максимально близко к посольству РФ в Омане?

5. Кто сделал фото Зеленского в Омане, и зачем его слили?

... Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте, какой страны).

6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры? ».

"В общем, вопросов больше, чем ответов. Все указывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом. Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, чтобы был более уступчивым. Сбитый самолет мог быть способом запугивания (как рэкетиры в 90-е простреливали ногу жертве). Не могу утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свой порядок, это очевидно", - отмечает эксперт.

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