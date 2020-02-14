"Зеленский никогда в жизни не встречался с Патрушевым", - Офис президента подаст иск против "Схем"
Об этом заявила пресс-служба Офиса президента Украины.
"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениям из каких-то тайных «источников», Офис Президента расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением ", - говорится в сообщении.
Офис Президента ждет от программы «Схемы» опровержения сведений, "не соответствующими действительности", и предположений, сделанных на их основе.
"Мы обращаемся в суд с иском, в котором требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала «UA: Первый» на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием ", - добавили в пресс служба.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
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