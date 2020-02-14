"Зеленский никогда в жизни не встречался с Патрушевым", - Офис президента подаст иск против "Схем"

14 февраля, 2020, 11:58

Офис Президента заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Зеленского с высокопоставленным чиновником России, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности

Об этом заявила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениям из каких-то тайных «источников», Офис Президента расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением ", - говорится в сообщении.

Офис Президента ждет от программы «Схемы» опровержения сведений, "не соответствующими действительности", и предположений, сделанных на их основе.

"Мы обращаемся в суд с иском, в котором требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала «UA: Первый» на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием ", - добавили в пресс служба.