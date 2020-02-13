"Импичмент - однозначно": соцсети о возможной встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

13 февраля, 2020, 22:43

Информация о возможной встрече в Омане президента Украины Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым вызвала возмущение в украинском обществе

В соцсетях начали появляться критические сообщения и призывы к импичменту Зеленского.

"В нормальном государстве такое расследование уже бы стало основанием для начала импичмента президента. У нас - молчание и шутки ... Значит, начнем с того, что создадим нормальное государство", - написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Начало эпохи Омана. Сделали вас вместе", - написал генеральный продюсер Еспресо.TV Алексей Мустафин.

"Омана команды Зеленского. Патрушев, ФСБ, Зеленский, Ермак. Завтра если не сам Владимир Зеленский, то, по крайней мере, новый глава Офиса президента Украины должен дать объяснения", - написал журналист Сергей Руденко.

"Патрушев! Именно с ним Зеленский вел тайные переговоры в Омане! Это уже можно квалифицировать как государственную измену?" - написал журналист Сергей Высоцкий.

"Украинский президент во время войны с РФ летает в одном самолете с ГЛАВНЫМ КГБшниками РФ. Ведет с ним тайные переговоры, о которых мы не знаем, Пристайко "отнекивается". Сурков, Ермак, Козак ... Вся эта схема, уверен, была проговорена в Омане. А что еще? Какие капитуляционные инициативы по фронту и легитимизации ОРДЛО? Уверен, там же обсуждалось восстановление подачи воды в Крым, ведь Арахамия НЕ единственный, кто об этом высказался ... импичмент - однозначно. По крайней мере для меня это так. Жду адекватных действий от лидеров парламентской и позапарламентской патриотической оппозиции! " - написал общественный деятель Назар Приходько.

"Интересно увидеть какие-то документы президента Зеленского об оплате чартерного перелета из Омана и продолжать отслеживать дальше тайные отношения команды Зеленского с командой Путина", - написал журналист Михаил Ткач, который исследовал визит Зеленского в Оман.