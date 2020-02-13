"Импичмент - однозначно": соцсети о возможной встрече Зеленского с Патрушевым в Омане
В соцсетях начали появляться критические сообщения и призывы к импичменту Зеленского.
"В нормальном государстве такое расследование уже бы стало основанием для начала импичмента президента. У нас - молчание и шутки ... Значит, начнем с того, что создадим нормальное государство", - написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Начало эпохи Омана. Сделали вас вместе", - написал генеральный продюсер Еспресо.TV Алексей Мустафин.
"Омана команды Зеленского. Патрушев, ФСБ, Зеленский, Ермак. Завтра если не сам Владимир Зеленский, то, по крайней мере, новый глава Офиса президента Украины должен дать объяснения", - написал журналист Сергей Руденко.
"Патрушев! Именно с ним Зеленский вел тайные переговоры в Омане! Это уже можно квалифицировать как государственную измену?" - написал журналист Сергей Высоцкий.
"Украинский президент во время войны с РФ летает в одном самолете с ГЛАВНЫМ КГБшниками РФ. Ведет с ним тайные переговоры, о которых мы не знаем, Пристайко "отнекивается". Сурков, Ермак, Козак ... Вся эта схема, уверен, была проговорена в Омане. А что еще? Какие капитуляционные инициативы по фронту и легитимизации ОРДЛО? Уверен, там же обсуждалось восстановление подачи воды в Крым, ведь Арахамия НЕ единственный, кто об этом высказался ... импичмент - однозначно. По крайней мере для меня это так. Жду адекватных действий от лидеров парламентской и позапарламентской патриотической оппозиции! " - написал общественный деятель Назар Приходько.
"Интересно увидеть какие-то документы президента Зеленского об оплате чартерного перелета из Омана и продолжать отслеживать дальше тайные отношения команды Зеленского с командой Путина", - написал журналист Михаил Ткач, который исследовал визит Зеленского в Оман.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником, экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили, что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
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