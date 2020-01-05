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Espreso.tvОбществоНе Буковель. СМИ рассказали, где на самом деле отдыхает Зеленский

Не Буковель. СМИ рассказали, где на самом деле отдыхает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана роскошном 5-звездочном отеле в Омане

Глава государства 2 января покинул свою резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской области и отправился в Киев. Оттуда уже самолетом полетел в Оман, передает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель.

По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальна.

"Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана - Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе)", - отмечается в сообщении.

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