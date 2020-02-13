Тайная встреча Зеленского с Патрушевым имеет все признаки государственной измены, - Княжицкий

13 февраля, 2020, 22:41

Тайная встреча Зеленского с Патрушевым имеет все признаки государственной измены.

Так считает народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Уже завтра президент должен объяснить украинцам, почему скрывал от украинцев факт встречи с куратором спецслужб агрессора", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что 13 февраля журналисты программы "Схемы", которая выходит на Радио "Свобода", обнародовали расследование о том, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прилетал в Оман, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов, Патрушев прилетал в Оман из Москвы в ночь с 7 на 8 января чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, которым после этого Зеленский вернулся в Киев.